МО России сообщило о выведении из строя двух электроподстанций в Днепропетровской области
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции», — говорится в сообщении.
Ранее Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 военных ВСУ в Херсонской области.
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