В Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции», — говорится в сообщении.

Ранее Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 военных ВСУ в Херсонской области.

Также ВС России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.