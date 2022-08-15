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МО России сообщило о выведении из строя двух электроподстанций в Днепропетровской области

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В Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции», — говорится в сообщении.

Ранее Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 военных ВСУ в Херсонской области.

Также ВС России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.

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