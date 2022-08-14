Минобороны России сообщило о ликвидации 35 военных ВСУ в Херсонской области

Воздушно-космические силы России ликвидировали 35 военных ВСУ в Херсонской области, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

«В результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белой Криницы и Белогорки Херсонской области уничтожены 35 националистов», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в результате удара было уничтожено 15 единиц техники.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области.