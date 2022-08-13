военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны: более 70 украинских военных уничтожены в Харьковской области

Короткая ссылка
Минобороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области.
Минобороны: более 70 украинских военных уничтожены в Харьковской области
  • РИА Новости

Отмечается, что по резервам противника были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования и из реактивных систем залпового огня. В результате в районе ж/д станции Гавриловка Харьковской области ликвидированы более 70 и ранены более 300 военных 30-й механизированной бригады украинских войск.

Кроме того, как сообщило Минобороны России, движение на участке железной дороги полностью заблокировано.

Также Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины, которые находились на вертолётной площадке в Николаевской области.

Населённый пункт Пески также взят под контроль союзными силами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить