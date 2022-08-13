Минобороны: более 70 украинских военных уничтожены в Харьковской области
- РИА Новости
Отмечается, что по резервам противника были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования и из реактивных систем залпового огня. В результате в районе ж/д станции Гавриловка Харьковской области ликвидированы более 70 и ранены более 300 военных 30-й механизированной бригады украинских войск.
Кроме того, как сообщило Минобороны России, движение на участке железной дороги полностью заблокировано.
Также Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины, которые находились на вертолётной площадке в Николаевской области.
Населённый пункт Пески также взят под контроль союзными силами.