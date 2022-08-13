Минобороны: более 70 украинских военных уничтожены в Харьковской области

Минобороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области.

Отмечается, что по резервам противника были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования и из реактивных систем залпового огня. В результате в районе ж/д станции Гавриловка Харьковской области ликвидированы более 70 и ранены более 300 военных 30-й механизированной бригады украинских войск.

Кроме того, как сообщило Минобороны России, движение на участке железной дороги полностью заблокировано.

Также Вооружённые силы России уничтожили два вертолёта Ми-24 Воздушных сил Украины, которые находились на вертолётной площадке в Николаевской области.

Населённый пункт Пески также взят под контроль союзными силами.