Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Уды в Харьковской области
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области», — сказал он.
Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.
Также ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.