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Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Уды в Харьковской области

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Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.
Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Уды в Харьковской области
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области», — сказал он.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.

Также ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.

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