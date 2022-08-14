Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Уды в Харьковской области

Вооружённые силы России полностью освободили населённый пункт Уды в Харьковской области.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате наступательных действий Вооружённых сил Российской Федерации полностью освобождён населённый пункт Уды Харьковской области», — сказал он.

Ранее Минобороны России заявило о взятии под контроль союзными силами населённого пункта Пески в ДНР.

Также ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.