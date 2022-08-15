«Думская»: на Украине ликвидирован награждённый Зеленским лётчик ВСУ Антон Листопад
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Об этом пишет украинское издание «Думская» со ссылкой на представителя Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимира Веркалеца.
Отмечается, что за несколько дней до смерти в День Воздушных сил Украины Листопад получил от президента Украины Владимира Зеленского орден «За Мужество» III степени.
Также уточняется, что в 2019 году Антон Листопад был признан лучшим пилотом Украины.