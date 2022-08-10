«Поставленная киевскому режиму Германией»: Минобороны РФ сообщило об уничтожении боевой машины ЗРПК Gepard

В Николаевской области российские войска ликвидировали поставленную ВСУ Германией боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard, сообщили в Минобороны РФ. К тому же уничтожена пусковая установка украинского ЗРК С-300. В оборонном ведомстве также заявили об утрате боеспособности 56-й мотопехотной бригады ВСУ, лишившейся до 70% личного состава. Кроме того, за минувшие сутки российские истребители в ходе воздушных боёв сбили три украинских самолёта: Су-25, МиГ-29 и Су-27.

Под Николаевом российские ВС уничтожили зенитную установку Gepard, которую украинские военные получили из Германии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В районе населённого пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса Gepard. Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — заявил в ходе брифинга 10 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

25 июля сообщалось, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.

Представитель оборонного ведомства также рассказал, что в результате ударов ВКС России ликвидированы до 100 националистов и более 20 единиц военной техники вблизи Андреевки, где находились пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Вдобавок утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ, лишившаяся до 70% личного состава.

«Большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали», — уточнил представитель МО РФ.

Кроме того, высокоточными ударами ВКС России в населённом пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30 военнослужащих, более 6 тыс. артиллерийских снарядов и мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады, полка нацгвардии «Хортица» в Запорожской области, националистического формирования «Айдар» в Донецкой Народной Республике и 56-й мотопехотной бригады в Николаеве. Также уничтожены семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Помимо этого, российские истребители ВКС в боях сбили три самолёта воздушных сил Украины: Су-25, МиГ-29 и Су-27. Средства ПВО, в свою очередь, уничтожили девять беспилотников, перехватили две баллистические ракеты «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Бои вблизи Горловки

Утром 10 августа мэр Горловки Иван Приходько сообщил о боестолкновениях в районе посёлка Зайцево.

«Горловка. Идёт сильный бой в районе Зайцево. Враг хаотично обстреливает город, пытаясь отвлечь работу артиллерии союзных сил. Просим всех оставаться в укрытиях и максимально ограничить перемещение по городу», — написал он в своём Telegram-канале.

Позднее Приходько указал на прогресс в действиях союзных сил: «Горловка. Зайцево. Верхняя Жованка. Есть успехи».

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Наряду с этим украинские войска обстреляли жилой массив «Солнечный», в результате уничтожено здание развлекательного центра «Бермуды».

По данным корреспондента RT, по Горловке были выпущены восемь снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 мм. Также утром 10 августа вооружённые формирования Украины обстреляли населённые пункты Орловка, Дылеевка и Макеевка.

Задержание пособников ВСУ в Херсонской области

В Голопристанском районе Херсонской области задержана группа пособников ВСУ, сообщили в пресс-службе МВД Херсонской области, уточнив, что в неё входили четыре местных жителя 1977—1984 годов рождения. Задержанные перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы, а также оборудовали в лесу тайники, в которых были обнаружены четыре противотанковые мины с запалами, гранаты Ф-1 и РГД-5, три автомата Калашникова и патроны к ним калибром 5,45 мм, два гранатомёта «Комар» польского производства, травматический пистолет.

«Один из задержанных под видом поездок на рыбалку на велосипеде посещал места дислокации военнослужащих ВС РФ для последующей передачи сведений и координат ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили о проведении дальнейших мероприятий по задержанию лиц, причастных к подготовке преступных действий, связанных с подрывами и обстрелами значимых объектов управления и инфраструктуры в Херсонской области.