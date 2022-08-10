Мэр Горловки Приходько заявил о боях в районе посёлка Зайцево в ДНР

Мэр Горловки (ДНР) Иван Приходько заявил о проходящих боевых действиях в районе посёлка Зайцево.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Горловка. Идёт сильный бой в районе Зайцева», — сказал он.

По его словам, украинские войска ведут хаотичный обстрел города в попытках отвлечь работу артиллерии союзных сил.

Мэр призвал местных жителей оставаться в укрытиях, отметив, что все службы работают в усиленном режиме.

Также Приходько заявил, что Вооружённые силы Украины обстреляли развлекательный центр в городе.

До этого сообщалось, что в Горловке более 1,2 тыс. бытовых потребителей остались без света из-за обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.