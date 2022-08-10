Посол Антонов заявил о необходимости показать миру преступления Киева против своего народа
По его словам, все совершённые Киевом преступления украинские власти приписывают России.
«Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.
Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.