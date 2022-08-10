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Посол Антонов заявил о необходимости показать миру преступления Киева против своего народа

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Посол России в США Анатолий Антонов выразил уверенность, что преступления киевских властей против своего народа давно пора показать международному сообществу.

По его словам, все совершённые Киевом преступления украинские власти приписывают России.

«Давно пришло время правдиво показать миру преступления киевского режима, призвав его к ответственности за злодеяния, в первую очередь в отношении своего населения», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале посольства.

Ранее правозащитная организация Amnesty International в своём докладе заявила о нарушении украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

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