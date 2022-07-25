Министр обороны Украины заявил о получении от ФРГ трёх зенитных установок Gepard
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«От Германии сегодня зашли три первых «Гепарда», — цитирует заявление Резникова в ходе телемарафона РИА Новости.
Он уточнил, что зенитные установки на сегодняшний день находятся в распоряжении украинских войск.
По его словам, также Киеву передали несколько десятков тысяч патронов к Gepard.
Резников добавил, что украинская сторона ожидает поставок 15 Gepard.
Ранее Der Spiegel писал, что власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для Gepard, и что их планируется отправить Украине в качестве военной помощи.