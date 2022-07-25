Министр обороны Украины заявил о получении от ФРГ трёх зенитных установок Gepard

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.

«От Германии сегодня зашли три первых «Гепарда», — цитирует заявление Резникова в ходе телемарафона РИА Новости.

Он уточнил, что зенитные установки на сегодняшний день находятся в распоряжении украинских войск.

По его словам, также Киеву передали несколько десятков тысяч патронов к Gepard.

Резников добавил, что украинская сторона ожидает поставок 15 Gepard.

Ранее Der Spiegel писал, что власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для Gepard, и что их планируется отправить Украине в качестве военной помощи.