Министр обороны Украины заявил о получении от ФРГ трёх зенитных установок Gepard

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получил от Германии три зенитные самоходные установки Gepard.
Министр обороны Украины заявил о получении от ФРГ трёх зенитных установок Gepard
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrich Baumgarten

«От Германии сегодня зашли три первых «Гепарда», — цитирует заявление Резникова в ходе телемарафона РИА Новости.

Он уточнил, что зенитные установки на сегодняшний день находятся в распоряжении украинских войск.

По его словам, также Киеву передали несколько десятков тысяч патронов к Gepard. 

Резников добавил, что украинская сторона ожидает поставок 15 Gepard.

Ранее Der Spiegel писал, что власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для Gepard, и что их планируется отправить Украине в качестве военной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить