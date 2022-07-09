Spiegel: ФРГ рассматривает Норвегию как поставщика боеприпасов для ЗСУ Gepard на Украину

Власти Германии нашли в Норвегии производителя, который может поставить дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые планируется отправить Украине в качестве военной помощи.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что у правительства Германии возникали проблемы с поставками боеприпасов, однако теперь ведомство канцлера нашло производителя в Норвегии.

Изначально немецкие власти планировали получить боеприпасы из Южной Америки, но поставки оттуда не одобрила страна-производитель — Швейцария.

По информации источника, в случае согласования всех вопросов первые ЗСУ Gepard будут доставлены Киеву в июле.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продолжение поставок оружия Украине со стороны США повышает угрозу дальнейшей эскалации.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, Запад намерен провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».