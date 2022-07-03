Режим ЧП и задержания: как развивается ситуация вокруг протестов в Каракалпакии

Парламент Узбекистана утвердил указ президента Шавката Мирзиёева об установлении режима чрезвычайного положения в Каракалпакии. Об этом сообщила пресс-служба сената. Соответствующее распоряжение глава государства отдал 2 июля в связи с протестами и беспорядками, вспыхнувшими в автономии. Причиной недовольства местных жителей стали предлагаемые поправки к Конституции Узбекистана, которые исключали суверенный статус Каракалпакии и её право на выход из состава страны. Эксперты считают, что беспорядки в Каракалпакстане стали следствием слабой коммуникации местных властей с населением. Однако нельзя исключать и того, что в этой ситуации были задействованы внешние силы, чей интерес заключается в дестабилизации Центрально-Азиатского региона, полагают аналитики.

Парламент Узбекистана одобрил указ президента Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения (ЧП) в автономной республике Каракалпакстан в связи с произошедшими беспорядками. Об этом сообщили в пресс-службе законодательной палаты парламента.

«В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 78 Конституции Республики Узбекистан и ч. 3 ст. 8 Конституционного закона Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении» законодательная палата и сенат Олий мажлиса (парламента. — RT) республики Узбекистан постановляют: утвердить указ президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года NУП-164 «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в заявлении пресс-службы.

Согласно указу президента республики, режим ЧП вводится с 3 июля сроком на один месяц — до 2 августа. На этот период также действует комендантский час с 21:00 до 7:00.

Как уточнили в пресс-службе президента, данная мера применена «в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан». Исполнение указа возложено на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС республики. Помимо этого, для выполнения указа президента привлечены силы Минобороны Узбекистана.

В соответствии с президентским указом, на период режима ЧП вводится ряд временных мер в Каракалпакии. В частности, ограничивается свобода передвижения, в том числе транспортных средств, а также въезд в автономию и выезд из неё. Накладывается запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок. Также запрещается продажа оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вводится проверка документов, удостоверяющих личность.

Народное недовольство

Напомним, автономная республика Каракалпакстан находится на северо-западе Узбекистана. Она является крупнейшим регионом в стране и занимает 40% её территории. В автономии проживает около 2 млн человек.

Протесты в Каракалпакии начались 1 июля в связи с недовольством местного населения поправками к Конституции Узбекистана — из основного закона предлагалось исключить положение о суверенитете республики и её праве на отделение посредством всеобщего референдума. Недовольные граждане собрались в центре столицы автономии Нукусе.

По информации пресс-службы МВД Узбекистана, ряд протестующих пытались проникнуть внутрь административных зданий, расположенных в центре Нукуса, и захватить органы государственной власти.

«Прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан», — говорится на сайте Жокаргы Кенес (местного парламента).

Также по теме «Необходимый превентивный шаг»: Россия и Узбекистан проводят совместные учения на границе с Афганистаном В Узбекистане на границе с Афганистаном начались совместные с Россией военные учения по обеспечению территориальной целостности...

Однако зачинщики беспорядков встретили отпор со стороны правоохранительных органов, были задержаны силовиками и доставлены в полицию.

«Группа организаторов массовых беспорядков и лица, оказавшие активное сопротивление правоохранительным органам, задержаны. Сейчас в их отношении ведутся следственные действия», — следует из заявления.

При этом в парламенте автономии выразили уверенность, что на ситуацию в республике пытались влиять «внешние силы из-за рубежа».

Между тем соцсети наводнили видео с обстрелами и столкновениями протестующих с полицией. Очевидцы сообщили, что правоохранители применяли для разгона толпы резиновые пули и шумовые гранаты.

По данным некоторых СМИ, одной из причин, спровоцировавших беспорядки в Нукусе, стало также задержание местного активиста Даулетмурата Тажимуратова, который якобы призывал граждан выйти на митинги против проекта поправок.

Помимо этого, по словам журналистов, протесты не утихали всю ночь с 2 на 3 июля, несмотря на введённый в городе комендантский час. В то же время в комментарии ТАСС 3 июля пресс-секретарь Нацгвардии Даврон Джуманиязов подчеркнул, что первая ночь в режиме ЧП прошла без происшествий.

Вместе с тем, как сообщил 3 июля президент Мирзиёев, прилетевший в Каракалпакию с началом беспорядков в Нукусе, в результате столкновений силовиков с протестующими есть жертвы как среди мирных жителей, так и среди сотрудников правоохранительных органов.

Здание парламента в Нукусе, Узбекистан

© Wikimedia

Высокое внимание

Приехав в столицу Каракалпакии, Шавкат Мирзиёев встретился с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом автономии. После этого президент выступил с обращением к жителям республики, в котором заявил, что изменения положений Конституции не затронут интересов граждан автономии.

Мирзиёев подчеркнул, что проект поправок к основному закону находится ещё на стадии обсуждения и его будут дорабатывать в законодательной палате парламента Узбекистана на основе мнений и замечаний, высказанных гражданами республики.

© Press_Secretary_Uz/ соцсети

Позднее власти республики сделали рассылку на мобильные телефоны жителей с информацией о том, что не будут принимать поправки к Конституции, исключающие выход автономии Каракалпакстан из состава страны.

Работа над проектом поправок к основному закону страны ведётся с мая. По сообщению законодательной палаты парламента Узбекистана, с момента вынесения проекта на обсуждение от граждан поступило свыше 20 тыс. предложений.

Внешний интерес

Опрошенные RT эксперты считают, что к выступлениям в Нукусе привела недостаточно серьёзная организация общественного обсуждения поправок к Конституции. При этом, по словам заведующего Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонида Вардомского, ситуацией попытались воспользоваться «активисты», которые преследовали свои цели.

«Им удалось раскачать ситуацию благодаря тому, что население Каракалпакии было мало осведомлено, какие именно поправки предлагается внести в Конституцию и как они затрагивают республику. Местным властям следовало уделять больше времени разъяснительной работе среди населения. Но этого не было, и в итоге они получили то, что получили», — сказал он в беседе с RT.

Аналитик также допустил, что организаторы протестов вполне могли иметь иностранные источники финансирования и получать инструкции из-за рубежа.

«Этого исключать нельзя. Ведь не бывает дыма без огня. Кто-то пытался повернуть ситуацию так, чтобы потом ловить рыбу в мутной воде», — считает Вардомский.

В свою очередь, доктор политических наук Андрей Манойло в разговоре с RT предположил, что за протестами могут стоять местные элиты Каракалпакстана, которые не заинтересованы в том, чтобы республика утратила свой суверенный статус.

«Если Каракалпакия потеряет свой суверенитет, то её статус понизится, а вслед за ним понизится и статус местных элит, и с ними уже никто не будет церемониться», — пояснил эксперт.

При этом эксперт сомневается, что за протестами в Нукусе могли стоять внешние силы. Однако не исключил, что эти внешние силы могут заинтересоваться нынешними событиями в Узбекистане, чтобы раскачать ситуацию в Центрально-Азиатском регионе в целом.

«Эти события целиком и полностью имеют отношение к внутриполитической ситуации в самом Узбекистане. Они головная боль для центрального руководства. Однако нельзя не отметить, что ситуация в Центральной Азии в целом довольна нестабильна, в этой связи любые такие выступления могут быть использованы силами, которые заинтересованы в ослаблении региона», — резюмировал Манойло.