Президент Узбекистана ввёл режим ЧП в Каракалпакстане до 2 августа

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстане, где произошли беспорядки, до 2 августа. Об этом заявил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
Президент Узбекистана ввёл режим ЧП в Каракалпакстане до 2 августа
  • AP

«Указом президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00:01 3 июля 2022 года до 00:00 2 августа 2022 года», — написал он в Telegram.

Ранее в узбекском МВД информировали, что протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ».

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа для недопущения правонарушений.

В июне Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по вопросу изменений в Конституции республики.

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