В Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе

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Протестная демонстрация прошла в городе Нукус в Каракалпакстане — республике в составе Узбекистана — в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ», власти задействовали силы и средства правоохранительных органов на территории дехканского рынка, сообщили в узбекском МВД.
В Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе

По данным ведомства, незапланированное шествие произошло 1 июля, некоторые граждане «в результате неправильного толкования конституционных реформ», проводимых в республике, устроили мероприятия в Нукусе, после чего собрались на территории центрального рынка и «организовали незаконную демонстрацию».

«С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушений законодательства, а также идёт рассмотрение обращений граждан в установленном порядке, добавили в МВД.

В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по вопросу изменений в Конституции республики.

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