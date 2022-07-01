В Каракалпакстане пришлось задействовать полицию из-за протестной демонстрации в Нукусе
По данным ведомства, незапланированное шествие произошло 1 июля, некоторые граждане «в результате неправильного толкования конституционных реформ», проводимых в республике, устроили мероприятия в Нукусе, после чего собрались на территории центрального рынка и «организовали незаконную демонстрацию».
«С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопустимости нарушений законодательства, а также идёт рассмотрение обращений граждан в установленном порядке, добавили в МВД.
В июне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по вопросу изменений в Конституции республики.