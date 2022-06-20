Президент Узбекистана предложил провести всенародный референдум по поправкам к Конституции

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по изменениям в Конституцию республики.
Президент Узбекистана предложил провести всенародный референдум по поправкам к Конституции
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я думаю, что если мы проведём конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа — настоящая народная Конституция», — приводит слова Мирзиёева РИА Новости.

Всенародный референдум подтвердит исполнение принципа, согласно которому единственным источником и автором Конституции является народ, отметил он.  

Ранее в Казахстане прошёл референдум, в ходе которого были приняты изменения и дополнения в Конституцию республики.

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