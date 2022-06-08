Поправки к Конституции Казахстана вступили в силу 8 июня

Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

Поправки к Конституции разместили на страницах республиканских газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.