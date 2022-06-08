Поправки к Конституции Казахстана вступили в силу 8 июня
Поправки к Конституции разместили на страницах республиканских газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».
Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.
Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.