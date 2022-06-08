Поправки к Конституции Казахстана вступили в силу 8 июня

Короткая ссылка
Изменения и дополнения к Конституции Республики Казахстан, принятые на референдуме страны 5 июня, вступили в силу 8 июня после официального опубликования обновлённого документа.

Поправки к Конституции разместили на страницах республиканских газет «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда».

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить