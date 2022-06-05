МВД Казахстана: нарушений общественного порядка в ходе референдума не зафиксировано

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не зарегистрировано. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД республики Атыгай Арыстанов.

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«На данный момент каких-либо нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — цитирует его ТАСС. Арыстанов отметил, что полицейские переведены на усиленный режим работы в связи в проведением референдума. 5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане.