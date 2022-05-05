Президент Казахстана Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции на 5 июня

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции республики на 5 июня.
Президент Казахстана Токаев назначил референдум по поправкам к Конституции на 5 июня
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на указ казахстанского лидера.

В документе говорится, что президент Казахстана постановляет провести 5 июня 2022 года республиканский референдум.

Ранее депутаты верхней палаты парламента Казахстана в ходе заседания вернули в мажилис проект поправок в закон «О республиканском референдуме» и исключили из него упоминание о первом президенте.

В конце апреля Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию республики.

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