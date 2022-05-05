В Казахстане исключили из закона «О референдуме» упоминание о первом президенте

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Депутаты верхней палаты парламента Казахстана в ходе заседания вернули в мажилис проект поправок в закон «О республиканском референдуме» и исключили из него упоминание о первом президенте.

«Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом первого президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов — исключить из законопроекта эту норму», — цитирует РИА Новости сенатора Ляззат Сулеймен.

По её словам, согласно новой редакции, норма не позволяет выносить на референдум вопросы «изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы её правления, основополагающих принципов деятельности Республики».

В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках выступления в Алма-Ате анонсировал масштабные реформы в стране.

В конце апреля Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию республики.

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