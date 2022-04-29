Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам к Конституции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на референдум вопрос о внесении поправок в Конституцию республики.
Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам к Конституции
  • © Пресс-служба президента Республики Казахстан

«Когда предлагались эти реформы, мы думали, что проект изменений в Конституцию будет рассмотрен парламентом. Это одна из процедур, установленных действующим законодательством», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Токаев добавил, что предстоящие масштабные и значимые изменения могут оказать существенное влияние на будущее страны.

«Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам к Конституции», — подытожил он.

В марте Токаев в рамках выступления в Алма-Ате анонсировал масштабные реформы в стране.

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