Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках выступления в Алма-Ате анонсировал масштабные реформы в стране.
Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане
  • © Фото пресс-службы Президента Республики Казахстан

«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодёжью мы обязательно построим эту новую страну», — цитирует его речь в честь праздника Навруз РИА Новости.

Ранее Токаев подписал указ, в соответствии с которым главы администраций должны в течение года проводить встречи с жителями республики.

Кроме того, пресс-служба кабмина Казахстана сообщила о создании оперативного штаба при правительстве страны для решения экономических проблем.

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