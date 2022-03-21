Токаев анонсировал масштабные реформы в Казахстане
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«Впереди нас ждут масштабные реформы, впереди строительство нового Казахстана. И вместе с вами, с молодёжью мы обязательно построим эту новую страну», — цитирует его речь в честь праздника Навруз РИА Новости.
Ранее Токаев подписал указ, в соответствии с которым главы администраций должны в течение года проводить встречи с жителями республики.
Кроме того, пресс-служба кабмина Казахстана сообщила о создании оперативного штаба при правительстве страны для решения экономических проблем.