Токаев подписал указ об обязательных встречах глав администраций с населением

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в соответствии с которым главы администраций должны в течение года проводить встречи с жителями республики.

«Постановляю: акимам (главам администраций. — RT) всех уровней проводить в течение года встречи с населением, в ходе которых информировать об основных направлениях нового курса модернизации Казахстана с акцентом на социальные вопросы, волнующие население, и разъяснять пути и сроки решения проблемных вопросов», — говорится в документе.

Указ также предусматривает порядок подготовки к встречам с населением и механизм их организации.

Ранее пресс-служба кабмина Казахстана сообщила о создании оперативного штаба при правительстве страны для решения экономических проблем.