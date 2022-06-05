Генсек ШОС прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил о высокой явке на референдуме по изменению Конституции в Казахстане.

«Во время беседы с избирателями нас впечатлили энтузиазм и активное отношение к референдуму. Можно отметить высокую явку», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «процесс голосования упорядоченный и спокойный».

Также он отметил, что представители ШОС «не получали жалоб о нарушениях».

5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны. Ранее сообщалось об открытии всех избирательных участков на территории государства, а также нескольких участков за рубежом.