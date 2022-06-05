Генсек ШОС прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане
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«Во время беседы с избирателями нас впечатлили энтузиазм и активное отношение к референдуму. Можно отметить высокую явку», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «процесс голосования упорядоченный и спокойный».
Также он отметил, что представители ШОС «не получали жалоб о нарушениях».
5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны. Ранее сообщалось об открытии всех избирательных участков на территории государства, а также нескольких участков за рубежом.