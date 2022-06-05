Явка на референдум по Конституции в Казахстане составила 68,44%
- AFP
- © Ruslan PRYANIKOV
Об этом сообщает ТАСС.
«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения и столицы комиссиями, по состоянию на 22:00 5 июня бюллетени получили 68,44% от общего числа граждан, включённых в списки», — заявил секретарь Центральной комиссии референдума Казахстана Мухтар Ерман.
5 июня в Казахстане проходит референдум о поправках к Конституции страны.
МВД Казахстана не зафиксировало нарушений общественного порядка в ходе референдума.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин прокомментировал ход референдума по Конституции в Казахстане.