Токаев назвал состоявшийся референдум поворотным моментом в истории Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом назвал прошедший референдум поворотным моментом в истории страны.
Токаев назвал состоявшийся референдум поворотным моментом в истории Казахстана
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства Королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны — проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.

Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум о поправках к Конституции прозрачным и демократичным.

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