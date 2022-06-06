Токаев назвал состоявшийся референдум поворотным моментом в истории Казахстана
- AP
Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.
«Приветствуя руководителя внешнеполитического ведомства Королевства, глава государства отметил, что его визит совпал с поворотным моментом в истории нашей страны — проведением общенационального референдума, итоги которого позволят приступить к построению нового Казахстана», — говорится в сообщении.
Ранее Центральная комиссия референдума Казахстана заявила, что явка на голосование о поправках к Конституции после закрытия всех участков на территории республики составила 68,44%.
Нарушений общественного порядка в ходе конституционного референдума в Казахстане не было зарегистрировано.
Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум о поправках к Конституции прозрачным и демократичным.