Наблюдатели ШОС признали референдум в Казахстане демократичным

Миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум о поправках к Конституции прозрачным и демократичным, заявил генсекретарь организации Чжан Мин.

«Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признаёт прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мина, все условия проведения референдума соответствовали требованиям местного законодательства и международным обязательствам.

Согласно информации ТАСС со ссылкой на предварительные данные ЦИК, поправки к Конституции Казахстана поддержали на референдуме 77,18% граждан.

Избирательные участки в Казахстане открылись 5 июня.

Граждане республики также имели возможность проголосовать в 52 иностранных государствах.