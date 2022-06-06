Наблюдатели ШОС признали референдум в Казахстане демократичным
«Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, миссией не отмечено. Миссия признаёт прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мина, все условия проведения референдума соответствовали требованиям местного законодательства и международным обязательствам.
Согласно информации ТАСС со ссылкой на предварительные данные ЦИК, поправки к Конституции Казахстана поддержали на референдуме 77,18% граждан.
Избирательные участки в Казахстане открылись 5 июня.
Граждане республики также имели возможность проголосовать в 52 иностранных государствах.