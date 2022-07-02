Президент Узбекистана решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв прибыл в Нукус, столицу автономной республики Каракалпакстан, где накануне прошли беспорядки, и предложил не вносить поправки к Конституции, касающиеся суверенитета региона, сообщил замглавы администрации, пресс-секретарь лидера страны Шерзод Асадов.
Президент Узбекистана решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану
  • РИА Новости

«Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — написал он в Telegram.

Асадов добавил, что решение принято на основе изучения мнений жителей Каракалпакстана.

Ранее в узбекском МВД информировали, что протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ».

В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа для недопущения правонарушений.

В июне Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по вопросу изменений в Конституции республики.

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