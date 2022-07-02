Президент Узбекистана решил не вносить поправки в Конституцию по Каракалпакстану
- РИА Новости
«Президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующих редакций ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», — написал он в Telegram.
Асадов добавил, что решение принято на основе изучения мнений жителей Каракалпакстана.
Ранее в узбекском МВД информировали, что протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ».
В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа для недопущения правонарушений.
В июне Мирзиёев предложил провести всенародный референдум по вопросу изменений в Конституции республики.