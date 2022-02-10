Уроженцу Узбекистана не оформляют гражданство РФ из-за отсутствия одной справки

Уроженец Узбекистана 50-летний Руслан Фаисханов уже несколько лет не может получить российский паспорт. При этом вся его семья — жена и трое детей — граждане РФ. Для подачи необходимого заявления в миграционной службе Руслана просят предоставить действующий паспорт или справку о том, что он не является гражданином другой страны. Однако срок действия его узбекского паспорта истёк, а менять он его не стал, так как ранее писал отказ от гражданства. В мае 2021 года УМВД России по Липецкой области направляло запрос в компетентные органы республики, чтобы определить гражданскую принадлежность Фаисханова, но ответ до сих пор не получен. В рамках проекта «Не один на один» RT обратился в посольство Узбекистана с просьбой посодействовать в решении этого вопроса.

© Фото из личного архива

«Таких, как вы, много»

В проект RT «Не один на один» обратилась жена Руслана Фаисханова Светлана. Женщина рассказала, что им никак не удаётся подать заявление на гражданство, так как в миграционном ведомстве не могут определить гражданскую принадлежность Руслана.

Мужчина родился в Узбекистане, в городе Ангрен. Его родители жили в Башкирии и переехали в республику после Великой Отечественной войны.

Руслан отслужил в армии в городе Североморске Мурманской области, а затем устроился токарем на золотодобывающее предприятие в Ангрене. После распада СССР получил гражданство Узбекистана.

В конце 1990-х годов Фаисханов познакомился с будущей супругой Светланой. Через три года пара поженилась, у супругов родились дочь Севиля и сын Ильяс. У Светланы также был сын Владислав от первого брака.

© Фото из личного архива

Все вместе они переехали в Россию в 2008 году.

«Муж написал отказ от узбекского гражданства, когда мы получали листок убытия, — рассказывает Светлана. — Мы выписались, продали недвижимость и уехали на постоянное место жительства в деревню Притыкино Липецкой области. Уже 14 лет здесь живём».

По словам Светланы, в Узбекистане она работала заведующей учебной частью в общеобразовательной школе. В один из дней у всех сотрудников собрали советские паспорта, чтобы поменять на узбекские, но Светлане новый документ не выдали, так как на тот момент она была признана гражданкой РФ, что удостоверяла соответствующая печать в свидетельстве о рождении. Ей пояснили, что получить паспорт РФ она сможет в России на основании имеющейся отметки.

По приезде в Липецкую область семья встала на миграционный учёт. Светлана обратилась с заявлением о получении российского паспорта в Федеральную миграционную службу (в 2016 году ведомство было упразднено) в Липецке, но получила отказ.

«Таких, как вы, много, мы не будем проверять, есть ли у вас гражданство, — так мне сказал начальник службы», — рассказывает Фаисханова.

Женщине, её супругу и детям рекомендовали получать разрешения на временное проживание (РВП).

«Я, конечно, была в шоке, что мне отказали в выдаче паспорта, но куда деваться. Мы собрали документы, приехали в миграционное ведомство. В итоге нам отказали даже в принятии документов на РВП, — возмущается Светлана. — Я накопила денег, чтобы съездить в администрацию президента в Москву. Мне там пообещали помочь, и через некоторое время пришло письмо от ФМС, что я являюсь гражданкой РФ и могу с детьми приехать и подать документы на паспорт. Мне выдали документ, внесли в него информацию о детях, а мужу оформили РВП».

«Помочь нам не могут»

Руслан не успел в установленный законом срок обратиться с заявлением на оформление вида на жительство, из-за чего ему пришлось выехать из страны, а затем заново получать РВП. Мужчина пересёк границу, но в повторной выдаче документов ему отказали, утверждает Светлана.

«Сначала ему говорили, что нет оснований для подачи, потом кое-как заявление приняли, но потеряли половину справок. Последний раз, когда он границу пересекал, я в ФМС объясняла, что паспорт заканчивается и менять его в Узбекистане не будут, потому что мы отказники. Мне ответили: «Ваши проблемы». Тогда мы подали на трудовой патент. Оплатили его. Нам вернули документы со словами: «У нас приказ выдавать патенты только украинцам». И я не понимаю, за что над нами издеваются?» — говорит женщина.

Светлана вновь обратилась в администрацию президента, после чего ей пришёл ответ из МВД. В ведомстве советовали поменять просроченный паспорт или получить справку об отсутствии гражданства. По словам Руслана, менять паспорт он не стал, так как ещё в 2008 году отказался от гражданства Узбекистана. В посольстве республики, куда семья обратилась за разъяснениями, сообщили, что из-за отсутствия паспорта гражданина страны и справки об отказе от гражданства помочь им ничем не могут.

«Я пыталась договориться поменять ему паспорт. Но мне сказали, что так как мы давно не живём и не прописаны в Узбекистане, муж не является гражданином и помочь нам не могут. Хотела записаться к начальнику на приём, но они сейчас не записывают», — объясняет Фаисханова.

© Фото из личного архива

По её словам, из-за отсутствия документов Руслана не берут на работу. Сама она ухаживает за пенсионерами.

«Мы живём в деревне, держим скотину, — рассказывает Светлана. — Я хожу за стариками горшки выношу, где уберу, где постираю. Что может пенсионер мне заплатить? Много? У них пенсия 12 тыс. Копеечку дадут — и я рада. Эти деньги я трачу на бесконечные сборы документов и поездки в миграционную службу. Сейчас с одним хорошим человеком договорились, что он возьмёт мужа на работу. Говорит: плевать, что нет документов, руки у него золотые, пусть хоть какие-то деньги будет в дом приносить. Детей ещё на ноги надо поставить».

Ответа нет

В 2021 году сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области установили личность Фаисханова и в мае направили запрос в компетентные органы Узбекистана на предмет определения его гражданской принадлежности, однако ответа до сих пор нет.

В пресс-службе МВД пояснили RT, что просроченный паспорт не свидетельствует об утрате гражданства, так как прекращено оно может быть только в соответствии с законодательством о гражданстве Узбекистана. В ведомстве напомнили, что запросили информацию о Фаисханове в компетентных органах республики.

«Порядок приобретения Фаисхановым Р.Г. российского гражданства будет определён с учётом полученного ответа и оказано возможное содействие», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что мужчина имеет основания для получения российского гражданства в упрощённом порядке, так как его жена и дети являются гражданами РФ. Но при подаче заявления необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства, а также документы, подтверждающие место жительства.

RT обратился в посольство Узбекистана в РФ с просьбой оказать содействие Руслану Фаисханову в получении необходимых документов.