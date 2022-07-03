Парламент Узбекистана одобрил указ о введении режима ЧП в Каракалпакии

Парламент Узбекистана одобрил указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана.

«Утвердить указ президента Республики Узбекистан «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что данное решение предписано срочно направить президенту.

Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа.

Протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ». В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопущения правонарушений.