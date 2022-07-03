Парламент Узбекистана одобрил указ о введении режима ЧП в Каракалпакии

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RT
Парламент Узбекистана одобрил указ президента страны Шавката Мирзиёева о введении чрезвычайного положения на территории Каракалпакстана.
Парламент Узбекистана одобрил указ о введении режима ЧП в Каракалпакии
  • AP

«Утвердить указ президента Республики Узбекистан «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении на сайте парламента.

Отмечается, что данное решение предписано срочно направить президенту.

Ранее Мирзиёев ввёл режим ЧП на территории Каракалпакстана, где произошли беспорядки, до 2 августа. 

Протестная демонстрация прошла в городе Нукусе в Каракалпакстане в связи с «неправильным толкованием конституционных реформ». В настоящее время общественный порядок на месте восстановлен, с гражданами проводится разъяснительная работа с целью недопущения правонарушений.

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