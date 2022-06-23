«Украинская группировка отрезана от снабжения»: посол ЛНР сообщил о захвате единственной дороги из Северска в Лисичанск

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. По его словам, до 7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения. В свою очередь, Рамзан Кадыров заявил о взятии украинских военных в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское в ЛНР. Также стало известно, что приговорённые к смерти в ДНР иностранные наёмники намерены подать прошение о помиловании.

Силы Народной милиции ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.

«Украинская группировка, 5—7 тыс. украинских боевиков, в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщил командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР с позывным Бритва, украинские силовики попытались прорвать окружение на Лисичанском направлении.

«Вчера во второй половине дня противник в очередной раз предпринял попытку прорыва по правому флангу. Спустя полтора часа противник был отброшен с помощью нашей пехоты, артиллерии, танков... Отбросили их на свои позиции. Противник понёс существенные потери в живой силе и технике», — сказал он в разговоре с RT.

По словам командира, украинские военные безуспешно предпринимают попытки вернуть ранее утерянные позиции и укрепрайоны.

«Положение укронацистов весьма плачевное»

Бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с союзными войсками освободили село Катериновка в Луганской Народной Республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, глава Чечни сообщил, что украинских военных взяли в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское в ЛНР: «Положение укронацистов весьма плачевное и чревато серьёзными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения».

«На данный момент у нациков, бандеровцев и наёмников всех мастей, чувствующих на своей шкуре весь профессионализм чеченских силовиков, только два выхода: капитуляция или досрочный отпуск в компании с Бандерой», — заключил Кадыров.

«Путин был вынужден начать специальную военную операцию»

Мир столкнулся с проблемой однобокого освещения любой ситуации, в том числе специальной военной операции РФ в поддержку Донбасса, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в интервью РИА Новости.

«Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что причиной действий Москвы стали шаги Киева, нарушившего обещания, под которыми он подписался несколько лет назад.

«Почему Путин пошёл на это? В 2014 году был начат процесс «Минска-1». В 2015-м состоялся «Минск-2». Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины. Вот об этом совсем не говорят и не обсуждают это. Я считаю, что это совсем не беспристрастно. Я же стараюсь смотреть беспристрастно», — указал Судзуки.

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Приговорённые к казни наёмники работают над апелляцией

Адвокаты британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, а также марокканца Саадуна Брагима готовят полный текст апелляционной жалобы на смертный приговор, вынесенный судом Донецкой Народной Республики.

«В случае отказа в удовлетворении жалобы и вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», — заявила ТАСС Юлия Церковникова, адвокат Пиннера.

При этом адвокат Павел Косован, представляющий интересы Эслина, рассказал, что его подзащитный в телефонном разговоре попрощался с матерью.

«Мой подзащитный считает, что шансов остаться в живых у него мало, о чём он сообщил своей матери в телефонном разговоре», — указал юрист.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что у приговорённых к расстрелу иностранных наёмников, участвовавших в боевых действиях в Донбассе в составе украинских вооружённых формирований, осталось две недели на обжалование приговора.