В ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении

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Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России разбили украинских военных при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва».

«Вчера во второй половине дня противником была попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что украинские националисты понесли потери как в технике, так и в живой силе.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи».

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

По данным посла республики в России Родиона Мирошника, в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.

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