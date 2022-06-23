С начала эскалации в Донбассе в ЛНР погибли более 60 мирных жителей

Короткая ссылка
С момента начала эскалации ситуации в Донбассе по состоянию на 23 июня на территории Луганской Народной Республики погибли более 60 мирных жителей.
С начала эскалации в Донбассе в ЛНР погибли более 60 мирных жителей
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«За период с 17 февраля по 23 июня 2022 года... жертвами агрессии ВФУ... стали 255 мирных жителей, из которых 61 человек погиб и 194 получили ранения», — говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что среди погибших числятся трое детей, среди раненых — 19.

Всего украинские войска применили 10 250 боеприпасов различного калибра, включая ракеты «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч».

В Минобороны России ранее сообщили об эвакуации из опасных районов Украины и республик Донбасса без участия властей Киева более 2 млн человек, включая свыше 300 тыс. детей.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить