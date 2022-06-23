С начала эскалации в Донбассе в ЛНР погибли более 60 мирных жителей

С момента начала эскалации ситуации в Донбассе по состоянию на 23 июня на территории Луганской Народной Республики погибли более 60 мирных жителей.

«За период с 17 февраля по 23 июня 2022 года... жертвами агрессии ВФУ... стали 255 мирных жителей, из которых 61 человек погиб и 194 получили ранения», — говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что среди погибших числятся трое детей, среди раненых — 19.

Всего украинские войска применили 10 250 боеприпасов различного калибра, включая ракеты «Точка-У», РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и БМ-30 «Смерч».

В Минобороны России ранее сообщили об эвакуации из опасных районов Украины и республик Донбасса без участия властей Киева более 2 млн человек, включая свыше 300 тыс. детей.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности.