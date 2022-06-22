Россия эвакуировала из Донбасса и Украины более 2 млн человек
- РИА Новости
«Всего с начала специальной военной операции — 2 026 548 человек, из которых 321 820 — дети», — говорится в сообщении ведомства.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности.
Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.
В ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.