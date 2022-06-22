Россия эвакуировала из Донбасса и Украины более 2 млн человек

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Российская сторона без участия властей Киева эвакуировала из опасных районов Украины и республик Донбасса более 2 млн человек, включая свыше 300 тыс. детей, заявили в Минобороны России.
Россия эвакуировала из Донбасса и Украины более 2 млн человек
  • РИА Новости

«Всего с начала специальной военной операции — 2 026 548 человек, из которых 321 820 — дети», — говорится в сообщении ведомства.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами из-за угроз безопасности. 

Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.

В ЛНР заявили, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться до 1 тыс. гражданских лиц.

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