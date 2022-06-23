Посол: войска ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск
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По его словам, украинская группировка в Лисичанске, состоящая из порядка 5—7 тыс. боевиков, в результате отрезана от снабжения.
Ранее силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России разбили украинских военных при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении.
Мирошник до этого сообщил, что в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.
Также подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников.
Кроме того, сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вплотную приблизились к Лисичанску.