Посол: войска ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, украинская группировка в Лисичанске, состоящая из порядка 5—7 тыс. боевиков, в результате отрезана от снабжения.

Ранее силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России разбили украинских военных при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении.

Мирошник до этого сообщил, что в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.

Также подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников.

Кроме того, сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вплотную приблизились к Лисичанску.