Подразделения ЛНР вплотную приблизились к Лисичанску

Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вплотную приблизились к Лисичанску. Об этом заявил представитель военных Андрей Марочко.

«Если мы берём направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населённому пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населённый пункт, и, естественно, это позволяет правильно работать нашим подразделениям», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают город.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных.