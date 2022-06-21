Подразделения ЛНР вплотную приблизились к Лисичанску

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Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики вплотную приблизились к Лисичанску. Об этом заявил представитель военных Андрей Марочко.
Подразделения ЛНР вплотную приблизились к Лисичанску
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Если мы берём направление Лисичанска, то на этом направлении мы уже вплотную подошли к данному населённому пункту, уже без оптических приборов можно наблюдать данный населённый пункт, и, естественно, это позволяет правильно работать нашим подразделениям», — приводит ТАСС его слова  в эфире Первого канала.

Марочко добавил, что средства обнаружения и разведки полностью покрывают город.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что в городе Лисичанске в ЛНР находятся до 7 тыс. украинских военных.

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