Посол ЛНР в России заявил о продвижении военных республики к Лисичанску

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о том, что силы ЛНР продвигаются к Лисичанску. По его словам, ожидаются изменения в расстановке сил.

Об этом Мирошник заявил в своём официальном Telegram-канале.

«Сегодня были нанесены удары в район Лисичанского НПЗ, куда были стянуты достаточно крупные скопления живой силы и техники украинских формирований. По сообщениям с места событий, украинские формирования сильно дезорганизованы и находятся в не лучшем психологическом состоянии», — говорится в сообщении.

Среди городов на подступах к Лисичанску, в которых сейчас идут боевые действия, дипломат назвал Николаевку, Новоивановку, Мирную Долину и Белую Гору.

20 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил в эфире «Соловьёв LIVE» о том, что в Лисичанске находится до 7 тыс. украинских военных.