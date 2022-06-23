Японский депутат Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

«Я считаю, (президент России Владимир. — RT) Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», — цитирует его РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Украина нарушила свои обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.

«Почему Путин пошёл на это? В 2014 году был начат процесс Минска—1. В 2015 году состоялся Минск—2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что боевые действия — это всегда трагедия, они стали вынужденной мерой со стороны России, которая начала операцию по защите Донбасса.

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле Владимир Путин напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.