Японский депутат Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине

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Депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

«Я считаю, (президент России Владимир. — RT) Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства. Сейчас общее направление в том, что посягательство силой на суверенитет государства или его территорию — это нарушение международного права. Даже в ООН принята такая резолюция. Я же считаю, что была причина», — цитирует его РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Украина нарушила свои обещания, под которыми подписалась несколько лет назад.

«Почему Путин пошёл на это? В 2014 году был начат процесс Минска—1. В 2015 году состоялся Минск—2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, заявил, что боевые действия — это всегда трагедия, они стали вынужденной мерой со стороны России, которая начала операцию по защите Донбасса.

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле Владимир Путин напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

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