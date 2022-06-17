Путин: боевые действия — это всегда трагедия, Россию «подтащили» к этой черте

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Боевые действия — это всегда трагедия, они стали вынужденной мерой со стороны России, которая начала операцию по защите Донбасса, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Путин: боевые действия — это всегда трагедия, Россию «подтащили» к этой черте
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Нас подтащили к этой черте», — заявил глава государства.

Украинские власти, «натырившие» деньги, начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что их средства будут защищены, подчеркнул он.

«Зачем надо было в 2014 году совершать госпереворот на Украине? С этого же всё началось», — отметил Путин.

Президент добавил, что России предлагают «не вспоминать» о перевороте в Киеве.

«Нет, будем помнить об этом всегда. Потому что в этом причина. И причина в тех людях, которые способствовали этому перевороту», — подчеркнул Путин.

  • Путин: боевые действия — это всегда трагедия, Россию «подтащили» к этой черте

В беседе с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем в апреле Владимир Путин напомнил, что вся проблема вокруг Украины возникла после государственного переворота, который произошёл в Киеве в 2014 году.

Поддержка протестующих во время событий «евромайдана» в Киеве со стороны посольства США составляла $1 млн в день, отметил президент России.

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