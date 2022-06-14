«Киев пытается остановить отступление карательными акциями»: МО РФ сообщило о расстрелах солдат ВСУ националистами

В последние недели в районах боевых действий на Украине участились инциденты с расстрелом солдат ВСУ в спину националистическими подразделениями, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве констатировали, что с помощью карательных акций киевский режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений. Также подчёркивается, что армия Украины продолжает нести значительные потери. За прошедшие сутки ракетами «Калибр» уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены свыше 350 националистов и 13 единиц бронетехники, в том числе танков.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская армия продолжает нести значительные потери в ходе специальной военной операции России в поддержку Донбасса.

«Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями», — сказал он.

По словам представителя Минобороны, более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки решили сложить оружие и сдаться. Они обратились к российским военным с просьбой предоставить коридор для выхода. К вечеру украинские солдаты с белыми флагами начали продвижение в сторону позиции ВС РФ. Однако подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрёстный огонь в спину, в результате чего 32 из них были убиты.

«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов. Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», — указал Конашенков.

Также на russian.rt.com «Подавить любые симпатии к России»: почему в Харькове продолжают создавать националистические батальоны

В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, заявил официальный представитель Минобороны. Удар был нанесён высокоточными ракетами большой дальности «Калибр».

«Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населённых пунктов Бахмут и Переездное Донецкой Народной Республики, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского Луганской Народной Республики», — сказал он.

При этом в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, три пункта управления, 13 танков и других боевых бронированных машин, шесть установок реактивных систем залпового огня «Град», 14 орудий полевой артиллерии и 22 специальных автомобиля. Артиллерия и ракетные войска поразили 280 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 18 пунктов управления, 59 огневых позиций артиллерийских и миномётных подразделений, а также склад горючего в районе Константиновки.

В свою очередь, российские средства ПВО сбили украинские самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24, девять беспилотников, а также перехватили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Обстрел села Займище

В результате обстрела села Займище городского округа Клинцы пострадали три женщины: 1947, 1951 и 1973 года рождения — и мужчина 1947 года рождения, сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

«Пострадавшие имеют осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — написал он в своём Telegram-канале.

Также на russian.rt.com «Ранены четыре человека»: в Брянской области с украинской стороны обстреляно село Займище

Утром 14 июня губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле с украинской стороны села Займище четыре человека пострадали. При этом в пресс-службе администрации городского округа Клинцы отмечали, что из-за атаки отключалось электричество и водоснабжение, сейчас оно уже восстановлено, передавал ТАСС.