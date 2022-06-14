В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта Ми-24 ВСУ

Короткая ссылка
Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта Ми-24 ВСУ
  • AP

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолёт Ми-24 в районе Снигирёвки Николаевской области», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что российские войска ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российская истребительная авиация совместно со средствами ПВО сбила несколько украинских самолётов Су-25 и восемь дронов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить