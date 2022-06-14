В Минобороны России заявили об уничтожении самолёта МиГ-29 и вертолёта Ми-24 ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Славянска Донецкой Народной Республики и вертолёт Ми-24 в районе Снигирёвки Николаевской области», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что российские войска ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что российская истребительная авиация совместно со средствами ПВО сбила несколько украинских самолётов Су-25 и восемь дронов.