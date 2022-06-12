В Минобороны России отчитались о сбитых украинских Су-25 и восьми дронах

Российская истребительная авиация совместно со средствами ПВО сбила несколько украинских самолётов Су-25 и восемь дронов, сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией сбиты два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах Райгородок и Черкасское Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, российские средства ПВО сбили один украинский самолёт Су-25 в небе над Харьковской областью.

Также сбиты восемь БПЛА ВСУ в районах населённых пунктов Боровеньки, Дружба Луганской Народной Республики, Владимировка Донецкой Народной Республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области, в числе которых один Bayrakrtar TB-2 в районе населённого пункта Великая Камышеваха.

Ранее сообщалось, что российские подразделения поразили 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и уничтожили более 320 украинских националистов.

Также российская армия уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.