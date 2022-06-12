Ракетные войска России уничтожили более 320 украинских националистов

Короткая ссылка
Российские подразделения поразили 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и уничтожили более 320 украинских националистов, следует из заявления Минобороны России.
Ракетные войска России уничтожили более 320 украинских националистов
  • РИА Новости

«В результате ударов уничтожены: более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и миномётов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ ранения получили шесть мирных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить