Ракетные войска России уничтожили более 320 украинских националистов

Российские подразделения поразили 248 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и уничтожили более 320 украинских националистов, следует из заявления Минобороны России.

«В результате ударов уничтожены: более 320 националистов, пять единиц бронетехники, шесть орудий полевой артиллерии и миномётов, 15 специальных автомобилей и пять складов боеприпасов и топлива», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия уничтожила ракетами «Калибр» крупный склад поставленных Киеву из США и Европы ПТРК, ПЗРК и артиллерийских снарядов в Тернопольской области.

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ ранения получили шесть мирных жителей.