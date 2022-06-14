«Ранены четыре человека»: в Брянской области с украинской стороны обстреляно село Займище

Село Займище городского округа Клинцы обстреляли утром 14 июня, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате произошедшего пострадали четыре человека. Также повреждено несколько жилых строений. Кроме того, в ООН после обстрела Донецка накануне назвали атаки на гражданскую инфраструктуру «явным нарушением международного права».

Утром 14 июня со стороны Украины было обстреляно село Займище городского округа Клинцы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом в соцсетях, предположительно, опубликовали видео с места падения одного из снарядов.

Село Займище находится примерно в 40 км от границы с Украиной.

В ООН обеспокоены обстрелом Донецка

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что во всемирной организации обеспокоены сообщениями об обстреле Донецка, в частности городского роддома.

«Мы видели сообщения в СМИ о роддоме в Донецке. Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно на медицинские учреждения, являются явным нарушением международного права», — цитирует его РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский возмутился, что мировые СМИ проигнорировали и не осудили обстрел родильного дома в Донецке со стороны Украины.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих BBC, Reuters, AFP и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции?» — написал он в соцсетях.

Украинские военные «буквально перешли все грани» и используют запрещённые методы ведения боевых действий, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он сообщил, что будут задействованы дополнительные союзнические силы.

13 июня Донецк подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал в родильный дом, рожениц эвакуировали в подвал. Как сообщалось, в результате обстрела пять человек погибли и 33 были ранены.

Запорожская область

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что регион будет полностью освобождён от киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности, пояснил он.

«Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», — цитирует его РИА Новости.

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Рогов также рассказал о состоянии предприятий в регионе.

«Выстроена система светофора: зелёный — это значит, что предприятие готово к перезапуску и запускается, жёлтый — есть какие-то моменты, препоны и проблемы, которые нуждаются в решении и нашей помощи, и красный — есть нарушения в работе, может быть, (в результате. — RT) неправомерных действий, грабежей до нашего захода», — приводит его слова ТАСС.

Рогов уточнил, что более половины предприятий находится в зелёной зоне, около трети — в жёлтой, около 10—15% — в красной.

Херсонская область

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что чиновники, которые не рассказывают населению о будущем региона в составе России, будут отстранены от работы.

«Все те, кто саботирует работу на местах, те, кто не даёт в сёлах чёткой позиции относительно нашего будущего развития в составе РФ, будете в ближайшее время отстранены, многие из вас просто будут наказаны. Так нельзя — прежде всего с народом», — цитирует его ТАСС.

Стремоусов также призвал украинские регионы осознать, что действующий киевский режим — это мираж страха и причина развала украинской государственности.

«Нацистская идеология никогда на юго-востоке Украины не прижилась бы и никогда не приживётся. Бандеровщина закончилась, нацизм перестал вообще существовать в наших сердцах», — подчеркнул Стремоусов.