Полянский отметил отсутствие реакции западных СМИ на попадание снаряда в роддом Донецка

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский отметил отсутствие реакции западных СМИ на попадание одного из снарядов ВСУ в здание роддома при обстреле Донецка.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих BBC, Reuters, AFP и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — написал он в Twitter.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка погибли четыре мирных жителя, ещё 22 человека получили ранения.