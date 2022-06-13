Полянский отметил отсутствие реакции западных СМИ на попадание снаряда в роддом Донецка

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Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский отметил отсутствие реакции западных СМИ на попадание одного из снарядов ВСУ в здание роддома при обстреле Донецка.
Полянский отметил отсутствие реакции западных СМИ на попадание снаряда в роддом Донецка
  • AP
  • © John Minchillo

«Где реакция западных СМИ? Всех этих BBC, Reuters, AFP и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — написал он в Twitter.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска выпустили по Донецку 80 ракет из «Града».

При обстреле Донецка со стороны украинских военных снаряд попал в здание роддома.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела Донецка погибли четыре мирных жителя, ещё 22 человека получили ранения.

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