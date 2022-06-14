В МО России заявили об уничтожении ракетами «Калибр» арсенала ВСУ под Черниговом

Российские военные уничтожили высокоточными ракетами «Калибр» арсенал украинских военных в Черниговской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — рассказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что удары высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены по 11 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники и восьми огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.