В МО России заявили об уничтожении ракетами «Калибр» арсенала ВСУ под Черниговом
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населённого пункта Прилуки Черниговской области уничтожен арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ», — рассказал он на брифинге.
Конашенков добавил, что удары высокоточными ракетами воздушного базирования нанесены по 11 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники и восьми огневым позициям артиллерийских подразделений ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.