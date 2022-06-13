Доставлена для группировки националистов: в МО РФ заявили об уничтожении большого количества военной техники Украины
- РИА Новости
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Вооружённые Силы РФ в ходе спецоперации уничтожили в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР большое количество вооружения и военной техники, доставленного для группировки украинских националистов из США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удары были нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.
Также российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки и две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Лисичанска, 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — сообщил Конашенков.
По его словам, ударами авиации РФ уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
Вместе с тем российские средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА, а ракетные войска и артиллерия поразили 247 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 13 пунктов управления, 63 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, в том числе семь установок реактивных систем залпового огня, а также станцию радиоэлектронной борьбы.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолёт, 130 вертолётов, 1196 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3525 танков и других боевых бронированных машин, 515 установок реактивных систем залпового огня, 1933 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3583 единицы специальной военной автомобильной техники», — заявили в Минобороны.
- Реактивная система залпового огня "Ураган" подразделения Вооруженных сил РФ, задействованного в специальной военной операции на Украине на южном направлении.
- РИА Новости
Кроме того, в ведомстве показали трофейное оружие, оставленное отступающими подразделениями ВСУ.
По словам российских военнослужащих, украинские военные стали всё чаще при отступлении бросать завезённые Западом американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW шведского производства из-за их громоздкости.
«Перешли к тактике террора»
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские спецслужбы сменили тактику в регионе, перейдя от ракетных обстрелов области к терроризму в отношении населения.
«Сначала они обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это все сбивала ПВО российской армии. Позднее были уничтожены пусковые установки «Точек-У». Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, киевские власти не устраивает, что люди на освобождённых территориях живут мирно и счастливо. Из-за этого украинские националисты будут пытаться делать всё возможное, чтобы держать людей в страхе, добавил Рогов. Он заявил, что перед Днём России украинские националисты присылали местным жителям сообщения с угрозами не выходить на улицу.
Напомним, накануне у здания ГУ МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство — бомба была помещена в мусорный бак возле приёмной ведомства. По данным Следственного комитета России, в результате взрыва пострадали четыре человека.
Помимо этого, в Бердянске был совершён подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города оказалось отключено электричество.
Вместе с тем заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные заблокированы в Северодонецке после подрыва последнего моста, который соединял город с Лисичанском. Мост, по его словам, ВСУ подорвали 12 июня.
«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — приводит РИА Новости слова Басурина.
«Погибли 168 гражданских»
Украинские войска за 117 дней эскалации 4 289 раз открывали огонь по территории ДНР, заявили в представительстве республики в СЦКК. За этот период, по данным ведомства, погибли 168 гражданских лиц, в том числе восемь детей.
В Народной милиции ДНР уточнили, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории республики более 250 снарядов и мин.
При этом в милиции добавили, что её силы совместно с ВС РФ ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц техники. В свою очередь Народная милиция Луганской Народной Республики заявила, что за сутки были уничтожены 33 украинских силовика и пять бронетранспортеров.