В ДНР заявили, что украинские военные после подрыва моста заблокированы в Северодонецке

Украинские военные заблокированы в Северодонецке после подрыва последнего моста, который соединял город с Лисичанском. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он уточнил, что бойцы ВСУ 12 июня подорвали последний мост, который соединял Северодонецк с Лисичанском и в настоящее время заблокированы в городе.

«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», — приводит РИА Новости слова Басурина в ходе пресс-тура, организованного Минобороны.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.

По его словам, там также могут оставаться до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.