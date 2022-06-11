РИА Новости: боевики потребовали выпустить их с завода в Северодонецке с заложниками
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«Они вступили с нами в переговоры, их условие — выпустить их в соседний Лисичанск вместе с заложниками из числа мирных жителей. Нас это, конечно, не устраивает», — заявил он.
Источник добавил, что все пути отхода с завода заблокированы.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что не менее 300 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке.
По его словам, там также могут оставаться до 500 мирных граждан, которые прятались от обстрелов в бомбоубежище предприятия.