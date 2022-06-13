Минобороны России: российские силы ПВО за сутки сбили восемь украинских беспилотников

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Шевченково, Костромка Николаевской области, Балаклея, Бородоярское Харьковской области, Старомихайловское, Опытное Донецкой Народной Республики, Смоляниново, Попасная, Лисичанск Луганской Народной Республики», — сказал он.

По словам представителя Минобороны России, среди сбитых беспилотников был один Bayraktar ТB2.

Ранее Конашенков заявил, что российские ВС уничтожили крупную партию западного оружия возле железнодорожной станции Удачное в ДНР.