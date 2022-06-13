В Запорожье заявили о переходе украинских спецслужб от обстрелов к террору граждан

Украинские спецслужбы перешли от тактики обстрелов Запорожской области к терроризму в отношении мирных граждан. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Также в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

«Сначала они (украинские военные. — RT) обстреливали наш регион ракетами «Точка-У», затем в ход пошли ударные беспилотники. Но ничего у них не вышло. Это всё сбивала ПВО российской армии», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Он добавил, что пусковые установки «Точек-У» были ликвидированы.

«Поэтому теперь они перешли к тактике террора через взрывы, закладки оружия, диверсии», — сообщил Рогов.

12 июня замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённых в Мелитополе и Бердянске терактов является запугивание мирных жителей.