В МВД Запорожской области назвали целью последних терактов запугивание мирных жителей

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Замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённых в Мелитополе и Бердянске терактов является запугивание мирных жителей.
В МВД Запорожской области назвали целью последних терактов запугивание мирных жителей
  • РИА Новости

«Украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению с целью запугать обычных мирных людей», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.

Позднее поступила информация, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

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