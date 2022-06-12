В МВД Запорожской области назвали целью последних терактов запугивание мирных жителей
- РИА Новости
«Украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по мирному населению с целью запугать обычных мирных людей», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства была 700—800 г в тротиловом эквиваленте.
Позднее поступила информация, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.